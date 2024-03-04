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4 марта, 11:00

Фрэнсис Нганну — Энтони Джошуа: дата боя и где смотреть трансляцию в прямом эфире

Энтони Джошуа проведет поединок с Фрэнсисом Нганну 8 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Энтони Джошуа.
Фото Reuters

Бывший чемпионом мира в тяжелом весе Энтони Джошуа проведет поединок с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну в пятницу, 8 марта. Вечер бокса состоится на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию поединка. Официальной видеотрансляции вечера бокса в России не будет.

Рекорд Нганну в профессиональном боксе — 1 бой, 1 поражение, рекорд в ММА — 20 боев, 17 побед (12 — нокаутом), 3 поражения.

Джошуа имеет рекорд в профессиональном боксе — 30 боев, 27 побед (24 — нокаутом), 3 поражения.

О шансах каждого боксера на победу читайте в нашем материале.

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