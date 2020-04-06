Федор Смолов покинул Испанию во время карантина и отправился на частном самолете в Россию. По словам самого футболиста, все эти шаги были согласованы с «Сельтой» , а на родину он отправился к своей семье.

Издание AS сообщило, что Смолов отправился к Марии Юмашевой, внучке Бориса Ельцина, с которой у игрока по слухам роман. 14 апреля Юмашевой исполняется 18 лет и, вполне возможно, Смолов отправился в Россию именно на ее совершеннолетие.

Мария Юмашева с братом Борисом Ельциным.

Кто такая Мария Юмашева

Мария Юмашева — пятая внучка экс-президента России Бориса Ельцина. Девушка — частая героиня публикаций светского издания Tatler. Родилась 14 апреля 2002 года, принадлежащей к российской элите. Ее мать Татьяна Борисовна Юмашева — младшая дочь Бориса Ельцина, входила в аппарат президента России в конце 1990-х, занимаясь общественным имиджем отца.

Она была трижды замужем и Мария родилась во время третьего брака. Ее отец начинал как журналист, а сейчас занимается бизнесом и политикой, будучи официальным советником как первого, так и нынешнего президента России.

Девушка получили по истине королевское образование. Она с детства изучала иностранные языки в окружении иностранных нянь, а затем поолучила образование в Англии. Теннис, балет, верховая езда, гимнастика — всем этим занималась молодая Юмашева. В 7-летнем возрасте вместе с родителями получила австрийское гражданство.

Девушка ведет роскошную жизнь — путешествия, шикарные гостиницы и лакшери фото. Ее Инстаграм просто кишит такими фото.

Мария Юмашева.

Мария Юмашева.

Личная жизнь

О личной жизни Юмашевой стало известно в декабре 2019 года. Тогда еще нападающий «Локомотива» Смолов выложил их совместное фото на пляже. В интернете поднялся сильный шум, ведь девушке еще нет 18 лет и Смолов старше ее на 12 лет. Чуть позже такие издания как «7 Дней» и «Комсомольская правда» сообщили, что футболист сделал Марии предложение и теперь пара ждет совершеннолетия Юмашевой.

В январе Борис Ельцин-младший сообщил журналу Starhit, что ничего не знает о готовящейся свадьбе Смолова и Юмашевой.

Как бы то не было, но Смолов удалил все фотографии из своего Инстаграма. Сейчас там есть всего лишь три снимка.

Федор Смолов и Мария Юмашева.