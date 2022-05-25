«Бизнесвумен». Загитова показала фото в машине в белоснежной рубашке
Загитова показала новое фото в своем Telegram-канале
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новое фото в соцсетях. Она выложила фотографию в белоснежной рубашке.
«Так а в чем смысл?» — удивилась одна из подписчиц.
«Вау, красота красивая!» — восхитилась другая фанатка.
«Просто красавица», — поддержали ее.
«Красивая такая, ну как всегда естественно», — заключили подписчики.
Ранее Алина Загитова заявила, что не забирала документы из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
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