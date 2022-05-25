«Бизнесвумен». Загитова показала фото в машине в белоснежной рубашке

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новое фото в соцсетях. Она выложила фотографию в белоснежной рубашке.

«Так а в чем смысл?» — удивилась одна из подписчиц.

«Вау, красота красивая!» — восхитилась другая фанатка.

«Просто красавица», — поддержали ее.

«Красивая такая, ну как всегда естественно», — заключили подписчики.

Ранее Алина Загитова заявила, что не забирала документы из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).