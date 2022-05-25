Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Lifestyle

Сегодня, 18:26

Загитова отреагировала на слухи о возможном отчислении из института

Читать «СЭ» в

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что не забирала документы из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

«Я просто не знаю, как я снова оказалась в универе, ведь говорят, что я отчислена. Не знаю, как так получилось. Нет, я не забирала свои документы, это я вам заранее говорю», — рассказала Загитова в своем Telegram-канале.

Спортсменка поступила в учебное заведение в 2020 году на на дневное отделение факультета журналистики РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика».

Алина Загитова
6
2
Читайте также
Что будет с организмом, если есть нектарин каждый день
Сергей Степашин: «После 1:5 от «Сочи» динамовцам вдвойне важно победить в финале Кубка России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Модная такая». Загитова похвасталась фото в рваных джинсах
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости