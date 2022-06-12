Стало известно новое название сети ресторанов «Макдональдс»

Сеть ресторанов «Макдональдс» в России будет называться «Вкусно и точка».

Об этом сообщил генеральный директор сети в России Олег Пароев.

«Я рад представить наше новое название — «Вкусно и точка», — приводит ТАСС слова Пароева.

«Макдональдс» приостановил работу всех ресторанов в России 14 марта. В середине мая компания объявила об уходе из страны и продала бизнес российскому собственнику. Покупателем стал бизнесмен Александр Говор.

Сегодня, 12 июня обновленная сеть ресторанов открывает 15 точек в Москве и Московской области под новым названием.

Завтра, 13 июня откроются еще 50 ресторанов, всего к концу июня планируется открыть около 200 точек. Бургеров «Биг Мак» и «Макфлури» не будет в меню сети «Вкусно — и точка» из-за ассоциации с брендом «Макдональдс».