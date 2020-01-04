Иван Морозов: «Лучшим был Соколов»

Автор победной шайбы молодежный сборной России в полуфинале со Швецией (5:4 ОТ) форвард Иван Морозов подвел итоги матча 1/2 финала чемпионата мира.

— Соколов был лучшим, он же две забросил, — заявил Морозов. — Самый ли это сумасшедший матч в моей карьере? Наверное, самый. На 5-минутное удаление в начале отреагировали хорошо, это большинство должны были реализовать.

— Что говорили после второго периода?

— Все пацаны понимали, что это наша игра и надо ее выигрывать. Не зря же мы столько работали, должны быть в финале. Чего-то, видимо, не хватало. В овертайме всегда сложно — кто шайбу контролирует — там много свободного пространства. Надо ждать ошибки, и тогда можно завладеть шайбой. Хорошо, что все сейчас получилось, и команда победила. Завтра — главный матч за золото, и его надо выигрывать.

— Было желание ответить шведам за жесткие стыки?

— Там так вышло. Не думаю, что они жестко играли. (Михаил Зислис)