ВХЛ перенесла ряд матчей

В соответствии со статьями 44 и 45 регламента «ВХЛ — Кубка Шелкового пути» сезона-2019/20 Высшая хоккейная лига приняла решение о переносе ряда матчей, сообщает официальный сайт лиги

Изменения коснулись следующих матчей:

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зауралье» (Курган) сыграют на 16 января 2020 года. Матч состоится в Ледовом дворце имени Н.В. Парышева в Кургане.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Горняк» (Учалы) перенесен на 10 февраля 2020 года.

«Буран» (Воронеж) — «Горняк» (Учалы) состоится 5 февраля 2020 года.

ХК «Тамбов» (Тамбов) — «Горняк» (Учалы) сыграют 29 января 2020 года.

Матч «Ценг Тоу» (Цзилинь) — «ОРДЖИ» (Пекин), который состоится 23 декабря 2019 года, с 18.30 на 19.00 местного времени.

ХК «Тамбов» (Тамбов) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) перенесен с 6 на 5 февраля 2020 года.

«Буран» (Воронеж) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) перенесен с 8 на 7 февраля 2020 года.