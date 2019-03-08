"Торос" одержал победу над "Динамо" и вышел в четвертьфинал Кубка Петрова

"Торос" дома переиграл питерское "Динамо" (3:2) в рамках пятого матча 1/8 финала плей-офф ВХЛ. Счет в серии стал 3-2 и команда из Нефтекамска вышла в четвертьфинал Кубка Петрова.

ВХЛ

1/8 финала

"Торос" (Нефтекамск) – "Динамо" (Санкт-Петербург) – 3:2 (3:0, 0:0, 0:2)

Голы: Бочков – 1 (Дубровский), 3:11 – 1:0. Кузьмин – 2 (Бочков), 6:04 – 2:0. Гиматов – 1 (Бусаров), 15:55 – 3:0. Шестаков – 2 (бол., Кулагин, Баранов), 48:43 – 3:1. Кондратьев – 1, 56:50 – 3:2.

Вратари: Тарасов – Тодыков (Самонов, 6:04).

Судьи: Гофман, Юдаков.

8 марта. Нефтекамск. Ледовый дворец.

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