«Номад» забросил 9 шайб в ворота «Ермака»

«Номад» разгромил «Ермак» в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Команда и Нур-Султана победила со счетом 9:3.

Хоккей

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Сокол» (Красноярск) — «Сарыарка» (Караганда) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Цыганов — 7 (бол., Князев, Коротков), 20:35 — 1:0. Голоднюк — 5 (Михнин), 25:11 — 1:1. Мищенко — 8 (Митрофанов), 54:57 — 2:1.

Вратари: Шилин — Рейзвих (58:27 — 59:30, 59:40).

Судьи: Анашин, Шерер.

13 февраля. Красноярск. МСЗК «Платинум Арена Красноярск».

«Ермак» (Ангарск) — «Номад» (Нур-Султан) — 3:9 (2:1, 0:3, 1:5)

Голы: Раенко — 19 (Ар.И. Воробьев), 2:46 — 1:0. Полохов — 2 (бол., Асетов), 7:29 — 1:1. Ар.И. Воробьев — 14 (бол., Ельшанский, Раров), 16:27 — 2:1. Жайлауов — 8 (бол., Евдокимов), 21:03 — 2:2. Асетов — 4 (Полохов), 28:23 — 2:3. С-т Данияр — 3 (бол., Евдокимов, Бухряков), 37:35 — 2:4. Станкевич — 1 (Крутиков, Бочкарев), 43:17 — 3:4. Разумняк — 13, 43:24 — 3:5. Асетов — 5 (Мусоров), 47:25 — 3:6. Клещенко — 2 (Панюков, Асетов), 50:44 — 3:7. Евдокимов — 9 (бол., С-т Данияр, Жайлауов), 52:55 — 3:8. Мусоров — 1 (Рыспаев, Гатиятов), 56:58 — 3:9.

Вратари: Анаркулов (Нечистовский, 28:23, Анаркулов, 47:25) — Крамарь.

Судьи: Кеслер, Максимов.

13 февраля. Ангарск. ДС «Ермак».

«Рубин» (Тюмень) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Голы: Давыдов — 13 (Рычагов, Попов), 8:35 — 1:0. Горбунов — 11 (Кравченко), 19:34 — 2:0. Лихотников — 9 (Сироткин), 37:01 — 2:1. Бабенко — 5 (Железнов), 40:44 — 3:1. Тарасов — 10, 48:21 — 3:2.

Вратари: Назаров — Сидоров.

Судьи: Комаров, Кочетов.

13 февраля. Тюмень. Дворец спорта.

«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Металлург» (Новокузнецк) — 3:2 (0:2, 0:0, 3:0)

Голы: Кицын — 35 (Казаковцев), 5:36 — 0:1. Купцов — 10 (Дюрягин, Чернов), 17:02 — 0:2. Дугин — 2 (бол., Кириллов, Фищенко), 41:33 — 1:2. Чуркин — 4 (Дугин, Борисенков), 42:02 — 2:2. Берлев — 12 (Кириллов, Махановский), 57:50 — 3:2.

Вратари: Иванников — Литвинов (59:56).

Судьи: Бестужев, Петров.

13 февраля. Ханты-Мансийск. «Арена Югра».