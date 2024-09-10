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Нападающий «Тамбова» Егор Баранов стал автором 5000-й шайбы в истории ВХЛ

Владислав Маслов
Корреспондент
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Игроки ВХЛ в составе сборной звезд.
Фото Global Look Press

Нападающий ХК «Тамбов» Егор Баранов забросил 5000-ю по счету шайбу в истории Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) в матче регулярного чемпионата против «Ростова».

ВХЛ была основана в 2009 году, тогда название расшифровывалось как «Высшая хоккейная лига». Новое наименование турнир получил перед началом сезона-2022/23.

Наиболее титулованным клубом в истории ВХЛ является нефтекамский «Торос», сумевший завоевать 3 Кубка Петрова (до 2017 года — Кубок Братина). Действующим чемпионом является «Нефтяник» из города Альметьевск.

Сезон ВХЛ-2024/25 стартовал 2 сентября, в чемпионате принимают участие 33 российских клуба.

ВХЛ
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