«Хумо» победил «Ермак», «Химик» по буллитам одолел «Сокол»
Завершился очередной игровой день ВХЛ. «Хумо» победил «Ермак» (5:1), «Химик» по буллитам одолел «Сокол» (2:1).
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«Горняк» (Учалы) — «КРС-БСУ» (Пекин) — 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
Голы: Чжан Цзэцэнь — 1 (Салия), 11:40 — 0:1. Скворцов — 3 (мен., Чо, Уолчак), 23:35 — 0:2. Маури — 1 (Базевичс), 25:13 — 0:3. Жукенов — 2 (Рассейкин), 55:23 — 1:3.
Вратари: Фомин (Старостин, 25:13, 57:10 — 59:59) — Мьюз.
Судьи: Закиров, Ибатулин.
7 октября. Учалы. Ледовая арена «Горняк».
«Южный Урал» (Орск) — ОРДЖИ (Пекин) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Ши — 3 (Чжу Цзыян), 4:30 — 0:1. Смолин — 2 (бол., Мурзин, Марзоев), 31:19 — 1:1. Абрамов — 2 (Ши), 54:10 — 1:2.
Вратари: Филоненко (57:57) — Дан.
Судьи: Мисюрь, Шиханов.
7 октября. Орск. ДС «Юбилейный».
«Зауралье» (Курган) — «Ценг Тоу» (Цзилинь) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Голы: Джиг — 3 (бол., Шиафотдинов), 23:14 — 1:0. Жилов — 1 (бол., Черников, Гарифулин), 31:05 — 2:0. Шиафотдинов — 4 (Пятин, Дубин), 46:21 — 3:0. Шутов — 4, 59:00 — 4:0.
Вратари: Носов — Гайдуллин.
Судьи: Анашин, Кеслер.
7 октября. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.
«Рубин» (Тюмень) — «Дизель» (Пенза) — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
Голы: Мокшанцев — 2 (Андриянов, Макаров), 23:19 — 0:1. Думбадзе — 3, 54:57 — 0:2. Хабаров — 2 (п.в., Попов), 57:06 — 0:3. Попов — 4 (п.в., Медведев), 59:38 — 0:4.
Вратари: Артамкин (56:56 — 57:06, 58:57 — 59:38) — Гафиуллин.
Судьи: Максимов, Шерер.
7 октября. Тюмень. Дворец спорта.
«Хумо» (Ташкент) — «Ермак» (Ангарск) — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Голы: Здунов — 2 (бол., Валуйский, Сорокин), 10:56 — 1:0. Григоренко — 5 (Воронин), 37:49 — 2:0. Синявский — 1 (Мошаров, Гуляев), 41:24 — 3:0. Попов — 1, 41:56 — 4:0. Воробьев — 4 (бол., Шикун, Раенко), 42:55 — 4:1. Воронин — 2 (Григоренко, Здунов), 56:03 — 5:1.
Вратари: Смирягин — Дорожко (53:24 — 56:03).
Судьи: Прокуратов, Черезов.
7 октября. Ташкент. ЛД «Хумо Арена».
«Химик» (Воскресенск) — «Сокол» (Красноярск) — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Круженков — 1, 15:17 — 1:0. Коротков — 5 (мен.), 35:47 — 1:1.
Победный буллит: Соловьев.
Вратари: Хомченко — Шилин.
Судьи: Кочетов, Милованов.
7 октября. Воскресенск. ЛДС «Подмосковье».