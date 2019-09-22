«Химик» разгромил «Южный Урал» в матче ВХЛ

Состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. «Химик» на выезде разгромил «Южный Урал» со счетом 5:0.

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ОРДЖИ (Пекин) — «КРС-БСУ» (Пекин) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Мэги — 4, 21:26 — 0:1. Абрамов — 1 (бол., Макаров, Насыбуллин), 33:29 — 1:1. Джаспер — 3 (Макаров, Бабинцев), 45:26 — 2:1.

Вратари: Дан — Мьюз (58:30 — 59:08, 59:26).

Судьи: Демура, Комаров.

22 сентября. Харбин. Harbin sport university.

«Челмет» (Челябинск) — «Звезда» (Чехов) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Толчинский — 2 (Комиссаров), 7:11 — 0:1. Гришаков — 1 (Шабанов), 38:02 — 1:1. Комиссаров — 2 (Толчинский, Лапин), 39:21 — 1:2. Толчинский — 3 (Комиссаров), 52:06 — 1:3.

Вратари: Сухачев (52:57 — 57:05, 58:58) — Самойлов.

Судьи: Максимов, Отмахов.

22 сентября. Челябинск. ДС «Юность».

«Ермак» (Ангарск) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

Голы: Воробьев — 3 (бол., Тымченко, Дельнов), 10:44 — 1:0. Тымченко — 1 (бол., Дельнов), 15:41 — 2:0. Прохоров — 1 (Воробьев, Щербов), 25:09 — 2:1. Казаковцев — 1, 44:11 — 3:1. Казаковцев — 2, 45:31 — 4:1. Дельнов — 2 (Севостьянов, Дубовицкий), 50:17 — 5:1. Купцов — 1 (бол.), 59:07 — 5:2.

Вратари: Никитин — Шпаков (Шугаев, 45:31).

Судьи: Мочалов, Светилов.

22 сентября. Ангарск. ДС «Ермак».

«Сокол» (Красноярск) — «Ижсталь» (Ижевск) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Князев — 1 (бол., Цыганов, Коротков), 12:43 — 1:0. Вилков — 1 (Болтанов, Мищенко), 17:36 — 2:0. Коротков — 3 (Гловацкий, Мисников), 48:02 — 3:0.

Вратари: Киселев — Костин (Долганов, 20:00).

Судьи: Дреев, Шерер.

22 сентября. Красноярск. МСЗК «Платинум Арена Красноярск».

«Горняк» (Учалы) — «Хумо» (Ташкент) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Юшков — 1 (Рассейкин), 10:29 — 1:0. Кузнецов — 1 (бол., Протапович, Рассейкин), 23:51 — 2:0. Юшков — 2 (бол., Мингалеев, Митякин), 27:35 — 3:0. Григоренко — 3 (Здунов, Яценко), 28:34 — 3:1. Валуйский — 1, 57:26 — 3:2.

Вратари: Гросс (10:17 — 10:29) — Смирягин (Голованов, 27:35, 56:05 — 57:26, 58:54).

Судьи: Раминг, Шемякин.

22 сентября. Учалы. Ледовая арена «Горняк».

«Южный Урал» (Орск) — «Химик» (Воскресенск) — 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Голы: Сорокин — 3 (Первов), 0:59 — 0:1. Мухин — 2 (бол., Черных, Губин), 27:32 — 0:2. Шабловский — 1 (Сорокин), 29:12 — 0:3. Котляревский — 1 (бол., Глебов), 46:05 — 0:4. Гришин — 1 (бол., Давыдов, Черных), 59:04 — 0:5.

Вратари: Филоненко (Мустафин, 29:12) — Трушков.

Судьи: Голышев, Закиров.

22 сентября. Орск. ДС «Юбилейный».