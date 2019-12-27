«Челмет» в овертайме одолел тверское «Динамо»

В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Челмет» принимал тверское «Динамо». Хозяева победили в овертайме со счетом 4:3.

Хоккей

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«КРС-БСУ» (Пекин) — «Ценг Тоу» (Цзилинь) — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Белухин — 1 (Лысенко, Васильев), 3:12 — 0:1. Сето — 11 (Ху, Маури), 8:08 — 1:1. Белухин — 2 (Курдюков, Парфирьев), 20:20 — 1:2. Кузнецов — 4 (Чэнь Цзымэн, Топорков), 34:29 — 1:3. Зенчиков — 6, 55:37 — 1:4.

Вратари: О`Брайен — Дорожко.

Судьи: Барулин, Петров.

27 декабря. Пекин. Ice Sports Center of Beijing Sport University.

«Номад» (Нур-Султан) — «ЦСК ВВС» (Самара) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Мухаметов — 1 (Семенов), 6:55 — 1:0. Жайлауов — 6 (Евдокимов, С-н Данияр), 57:24 — 2:0.

Вратари: Крамарь — Попков (57:55).

Судьи: Беляев, Зибинин.

27 декабря. Нур-Султан. МЛД «Барыс-Арена».

«Челмет» (Челябинск) — «Динамо» (Тверь) — 4:3 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 1:0)

Голы: Тарасов — 4 (бол., Алексеев, Кориневский), 20:54 — 1:0. Бусаров — 8 (Уваров, Иванов), 23:08 — 1:1. Шепелев — 3, 24:38 — 2:1. Иванов — 9 (бол., Казаманов, Семенеко), 36:53 — 2:2. Кошурников — 6 (буллит), 39:14 — 3:2. Васильев — 2 (Шипов, Прибыльский), 58:09 — 3:3. Кориневский — 6 (Ерофеев, Кирпичников), 62:36 — 4:3.

Вратари: Мыльников (62:11) — Тяло.

Судьи: Макашов, Метальников.

27 декабря. Челябинск. ДС «Юность».

«Ермак» (Ангарск) — «Сокол» (Красноярск) — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Гловацкий — 13 (Цыганов), 14:51 — 0:1. Раенко — 12 (Кокуев), 16:44 — 1:1. Раенко — 13 (Ар.И. Воробьев, Кокуев), 28:41 — 2:1. Гловацкий — 14 (бол., Коротков, Цыганов), 59:36 — 2:2.

Победный буллит: Митрофанов.

Вратари: Анаркулов — Киселев (58:37 — 59:36).

Судьи: Кеслер, Тютнев.

27 декабря. Ангарск. ДС «Ермак».

«Сарыарка» (Караганда) — «Лада» (Тольятти) — 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Голы: Тимирев — 21 (мен.), 5:41 — 0:1. Толузаков — 17 (бол., Майоров), 8:19 — 0:2. Кулда — 8 (буллит), 15:05 — 1:2. Белозеров — 11 (Возовик), 37:04 — 1:3. Ремов — 8 (Лукин, Тымченко), 46:29 — 2:3.

Вратари: Рейзвих (59:09) — Коробов.

Судьи: Максимов, Юдаков.

27 декабря. Караганда. Ледовый дворец «Караганды-Арена».

«Горняк» (Учалы) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Носков — 6 (бол., Воронков, Митякин), 8:14 — 1:0. Конозов — 9 (Кукштель), 15:46 — 1:1. Носков — 7 (бол., Бякин), 39:53 — 2:1. Мингалеев — 6 (Корчемкин, Тютяев), 43:51 — 3:1. Носков — 8 (Леонтьев), 59:32 — 4:1.

Вратари: Галкин — Лысенков.

Судьи: Голышев, Мочалов.

27 декабря. Учалы. Ледовая арена «Горняк».

«Зауралье» (Курган) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Сероух — 1 (Дубин, Семичастнов), 4:58 — 1:0. Жарков — 7 (Зорин, Лапин), 20:38 — 1:1. Назаревич — 2 (бол., Джиошвили, Гаврус), 33:03 — 1:2. Жарков — 8 (мен., Барабанов), 46:30 — 1:3.

Вратари: Ярославлев (56:13 — 57:29, 57:55) — Синягин.

Судьи: Мальцев, Парфенов.

27 декабря. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Ижсталь» (Ижевск) — 3:4 ОТ (0:0, 0:2, 3:1, 0:1)

Голы: Курашов — 1 (бол., Орлов), 31:09 — 0:1. Мизюрин — 2 (бол., Рыжов), 32:41 — 0:2. Дьяченко — 5 (Щегольков), 48:39 — 0:3. Чувиляев — 9, 51:17 — 1:3. Куваев — 4, 59:19 — 2:3. Куваев — 5 (Воробьев, Иванов), 59:38 — 3:3. Орлов — 6, 60:37 — 3:4.

Вратари: Гафиуллин (58:43 — 59:19, 59:25 — 59:38) — Костин.

Судьи: Анашин, Кислов.

27 декабря. Пермь. УДС Молот им. Лебедева.

«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Буран» (Воронеж) — 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)

Голы: Раисов — 8 (бол., Кляузов), 6:01 — 0:1. Шипилов — 3 (Аноховский, Романов), 11:17 — 0:2. Рыбаков — 4 (Раисов, Сергеев), 26:50 — 0:3. Червоненко — 5 (М. Гимбатов), 33:22 — 0:4. Гомоляко — 1 (бол., Беляев, Лисов), 49:55 — 1:4. Поддубный — 1 (Платонов), 54:51 — 2:4. Кляузов — 5 (Раисов, Рыбаков), 56:07 — 2:5.

Вратари: Доненко (Мольков, 33:22) — Окоряк.

Судьи: Дреев, Прокуратов.

27 декабря. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.

«Барс» (Казань) — «Тамбов» (Тамбов) — 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)

Голы: Шингареев — 9 (Коренков, Дельнов), 3:16 — 0:1. Пестушко — 13 (бол., Емец, Хапов), 8:48 — 1:1. Яшин — 7 (бол., Дельнов, Шингареев), 14:28 — 1:2. Марин — 3 (Ляхов, Воеводин), 14:57 — 2:2. Фазылзянов — 1 (Фазлеев, Пестушко), 22:35 — 3:2. Хасанов — 4 (Лучевников), 39:56 — 4:2. Басков — 9 (Маккаев, Зюзякин), 56:06 — 4:3.

Вратари: Голубев — Ахметов (Давлетшин, 40:00, 58:35).

Судьи: Гордиенко, Раминг.

27 декабря. Казань. Дворец спорта.