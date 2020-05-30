«Челмет» изменит размеры домашней площадки

С сезона-2020/2021 «Челмет» будет играть дома на уменьшенной площадке, сообщает сайт «Трактора».

— Мы делаем коробку под финский размер, сужаем ее на два метра, — отметил главный инженер Дворца спорта «Юность» Александр Данчевский. — Сейчас разобрали один борт со стороны главных трибун. Его и перенесем ближе к центру площадки. Зрители не пострадают. Трибуна начинается выше, не так, как на других аренах, поэтому обзор будет отличный. По договору второго июня должны приехать специалисты из Санкт-Петербурга, которые будут делать закладные под борт, потом монтаж снятых щитов. По плану видоизмененная коробка должна быть готова к 15-му июня, и можно начинать варить лед.