Болельщик умер на трибуне во время матча ВХЛ в Красноярске

Болельщик скончался в Красноярске на матче ВХЛ между «Соколом» и «Рубином», сообщает пресс-служба местного клуба.

Отмечается, что мужчина потерял сознание прямо на трибуне, медикам не удалось его спасти.

«Судя по симптомам, причинами смерти могли стать острая сердечная недостаточность или хронические проблемы со здоровьем. Хоккейный клуб «Сокол» выражает соболезнования близким и родным умершего», — говорится в сообщении красноярского клуба в Telegram-канале.

Игра команд прошла в субботу, 8 февраля, и завершилась победой «Рубина» со счетом 2:0.