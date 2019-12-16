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Алексей Чечин утвержден главным тренером «Зауралья»

18:00
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Алексей Чечин продолжит работу на посту главного тренера «Зауралья», но уже без приставки «и.о.», сообщает официальный сайт ВХЛ.

Под руководством Чечина, который возглавил «Зауралье» в начале ноября, курганская команда провела 15 матчей и одержала 12 побед. Ранее 38-летний специалист являлся наставником «Юниора».

Стоит еще напомнить, что Чечин является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей (485) и набранных очков (170).

Дополнительная информация

http://www.vhlru.ru/lenta/351138/

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