Умер олимпийский чемпион Анатолий Ионов

Олимпийский чемпион Анатолий Ионов ушел из жизни на 80-м году жизни в ночь на 12 мая в родной Электростали, информирует mosregtoday. Известно, что он страдал от онкологического заболевания.

Ионов начинал играть в заводской команде "Металлург", откуда был приглашен в команду мастеров Электростали, выступавшую в высшей лиге чемпионата СССР. Игрок семь сезонов провел в ЦСКА, в составе которого стал пятикратным чемпионом страны.

Ионов привлекался в сборную СССР, в составе которой стал первым в истории "коренным" воспитанником подмосковного хоккея, завоевавшим олимпийское золото (Гренобль-1968). Он также завоевывал три титула чемпиона мира. На ОИ и ЧМ сыграл за сборную 14 матчей и забросил пять шайб. В 2014 году был введен в Зал Славы отечественного хоккея.