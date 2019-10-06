Борис Михайлов: «Когда Тарасов пел в раздевалке, хихикали про себя»

Легендарный советский хоккеист Борис Михайлов дал интервью «СЭ». Сегодня ему исполнилось 75 лет.

— Вам понравилось, как Тарасова в «ЛегендеN 17» сыграл Олег Меньшиков?

— Великолепно! Если даже дочка говорит, что его характер передан в точности... Пусть актер не похож на своего прототипа внешне — но какое попадание в образ. И Михайлов внешне не был похож, и Эспозито, и фактов много искажено — однако пропаганда хоккея для нового поколения прекрасная. И атмосфера передана здорово.

При том что, на мой взгляд, происходящее в хоккейной команде отобразить в кино сложнее, чем футбол или баскетбол. Потому что сама игра сложнее — в ней одновременно требуется владение коньками, клюшкой, плюс жесткая силовая борьба. А Борис Щербаков — это точно папа Харламова! Копия! При встрече как-то его от всей души поблагодарил.

— Вам ли это не оценить, учитывая, что старший Харламов у вас на даче много лет прожил.

— Шесть с половиной лет — после смерти сына. Ему было тяжело, и хотелось дядю Борю как-то отвлечь... А возвращаясь к фильму — как сыграл Владимир Меньшов партийного работника! Точнейший продукт того времени! Хотя, конечно, два хоккеиста, висящие между трубами завода в Чебаркуле — это уже явный перебор. На самом деле ничего страшного там не было. Маленький городок, воинская часть, новая гостиница...

— В раздевалке порой Тарасов, чтобы вдохновить команду, пел — то «Интернационал», то «Черный ворон». Скажите честно — пронимало? Или смеялись?

— Попробуй там посмейся. Что вы! Просто хихикали про себя, так, чтобы никто не видел. Знали, что это все наигранно. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Михайловым читайте — здесь.