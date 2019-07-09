Александр Кожевников: "Воробьев потерялся в сборной России"

Двукратный олимпийский чемпион и легенда "Спартака" – о назначении Алексея Кудашова главным тренером сборной России вместо Ильи Воробьева.

– Самая большая проблема Воробьева – решающие матчи, – считает Кожевников. – В Магнитогорске команду создавал не он, а Кинэн. По его поведению на скамейке в сборной я увидел, что он совершенно потерялся. Не знаю, что будет с Кудашовым. Алексей – очень хороший хоккеист. Дай бог, чтобы такого же с ним не случилось.

Кудашов тоже команды не создавал, но давал стабильный результат. Я бы вообще предложил вернуть Знарка. Тренер должен уметь в экстремальный момент поменять всю систему, как на последней Олимпиаде. Вспоминаю, как Виктор Тихонов выпускал в решающие моменты всех, кто способен решить судьбу эпизода. (Евгений Белоусов)

Воробьева уволили из сборной и СКА. Новый главный тренер – Кудашов