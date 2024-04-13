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Сегодня, 11:30

Кузьменко сделал второй хет-трик и расцвел в «Калгари» — в «Ванкувере» кусают локти

Хет-трик Кузьменко принес «Калгари» победу над «Анахаймом»
Михаил Зислис
Обозреватель
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Андрей Кузьменко.
Фото USA Today Sports
Кажется, российский нападающий нашел свою команду.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Калгари» — 3:6 (0:2, 0:2, 3:2)
Голы: Манджапане — 14 (мен., Пачал, Шарангович), 5:54 — 0:1. Кадри — 27 (Поспишил, Шилингтон), 11:53 — 0:2. Кузьменко — 19 (бол., Кадри, Уигар), 25:43 — 0:3. Зари — 13 (Юбердо, Хант), 38:28 — 0:4. Коланджело — 1 (Лундестрем, Гудас), 42:54 — 1:4. Ватрано — 34 (Зеграс, Лакомб), 46:13 — 2:4. Зеллвегер — 2 (Фаулер, Терри), 47:01 — 3:4. Кузьменко — 20 (бол., Юбердо, Кадри), 54:22 — 3:5. Кузьменко — 21 (Поспишил, Уигар), 57:19 — 3:6.
Вратари: Гибсон — Вольф.
Штраф: 12 — 6.
Броски: 22 (5+5+12) — 27 (9+10+8).
Наши: — - Кузьменко (16.49/4/+1), Мироманов (20.07/1/+1), Охотюк (14.02/0/-1).
13 апреля. Анахайм. Honda Center. 17174 зрителя.

Андрей Кузьменко сделал второй хет-трик в карьере — и снова в роли пострадавшей стороны оказался «Анахайм». В ноябре 2022-го он проделал то же самое, выступая еще за «Ванкувер».

Возвеличивать текущее достижение, учитывая отсутствие серьезных турнирных задач у обеих команд, не стоит — они давно лишились даже теоретических шансов на выход в плей-офф. Эти голы важны для самого форварда, который сам не сразу понял, что сделал хет-трик. Россиянин после игры был уверен, что одна из его шайб записана на счет его партнера по тройке Назема Кадри.

Для Кузьменко важнее другой момент — в «Калгари» он обретает уверенность и становится одним из ведущих игроков команды. После обмена из «Ванкувера» дела у Кузьменко на новом месте шли с переменным успехом. Ему потребовалось время, чтобы адаптироваться к стилю «Флэймз». Он не стесняется много бросать. В сегодняшнем матче форвард сделал 12 попыток (второй показатель в карьере), хотя в створ пришлось только 4.

Сейчас российский нападающий выглядит здорово в звене с Кадри, который отлично понимает своего партнера, может под него подстроиться и порадовать классной передачей. Третьим с ними выходит быстрый и агрессивный словак Мартин Поспишил, который создает пространство для звезд.

Андрей Кузьменко. Он был обречен. Почему Кузьменко обменяли из «Ванкувера»

Кузьменко набирает очки в 7 из 8 последних матчей своей команды — всего 14 (8+6) баллов на этом отрезке.

В дедлайн, когда сникшего россиянина и еще несколько активов поменяли на Элиаса Линдхольма, казалось, что «Ванкувер» остался в плюсе. Но шведский центрфорвард пропустил несколько игр из-за проблем со здоровьем и резко сбавил в результативности. По окончании сезона он станет неограниченно свободным агентом. Неслучайно, что на фоне отличной статистики Кузьменко в последних играх среди болельщиков «Кэнакс» все чаще раздаются мнения о сделке как неудачном ходе клубного менеджмента. Еще несколько таких матчей и после расставании с Кузьменко впервые начнут кусать локти боссы «Ванкувера», которые могли бы как минимум сработать лучше.

Андрей Кузьменко
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Калгари Флэймз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 80 53 27 110
2 Каролина 80 51 29 109
3 Айлендерс 79 37 42 89
4 Питтсбург 79 37 42 86
5 Вашингтон 79 37 42 85
6 Филадельфия 80 37 43 85
7 Нью-Джерси 80 38 42 81
8 Коламбус 80 26 54 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 79 46 33 107
2 Флорида 80 50 30 106
3 Торонто 79 46 33 101
4 Тампа-Бэй 79 44 35 96
5 Детройт 79 38 41 85
6 Баффало 80 38 42 81
7 Оттава 79 35 44 74
8 Монреаль 79 30 49 73
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 80 50 30 109
2 Виннипег 79 49 30 104
3 Колорадо 79 49 30 104
4 Нэшвилл 80 46 34 97
5 Сент-Луис 80 42 38 89
6 Миннесота 79 37 42 84
7 Аризона 80 35 45 75
8 Чикаго 79 23 56 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 79 48 31 105
2 Эдмонтон 78 48 30 102
3 Лос-Анджелес 79 42 37 95
4 Вегас 79 43 36 94
5 Сиэтл 78 33 45 79
6 Калгари 79 36 43 77
7 Анахайм 80 26 54 57
8 Сан-Хосе 79 19 60 47
Результаты / календарь
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18.04
13.04 03:00
Сент-Луис – Каролина
 2 : 5
13.04 03:30
Чикаго – Нэшвилл
 1 : 5
13.04 04:00
Эдмонтон – Аризона
 2 : 3 ОТ
13.04 05:00
Анахайм – Калгари
 3 : 6
13.04 05:00
Вегас – Миннесота
 7 : 2
13.04 19:30
Рейнджерс – Айлендерс
- : -
13.04 22:00
Даллас – Сиэтл
 - : -
13.04 23:00
Колорадо – Виннипег
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 78 141
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 79 137
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 130
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 78 68
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 77 55
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 80 54
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 16 1.84

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