Фридзон — об Овечкине: «Он полетел с командой на выезд»

Играющий президент «Десны» и друг нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Виталий Фридзон в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья хоккеиста.

«Мы два дня назад общались с ним. Он очень доволен. Восстановление идет суперски. Говорит даже, что может до Нового года выйти. Он готов, бодр. Общались по видео. Говорил: «Может, тебе лучше не спешить, залечить?» Он ответил: «Нет-нет, чувствую себя хорошо». Александр катался, вроде была тренировка. Он полетел с командой на выезд. Вчера звонил, но я уже спал, потому что было поздно. Рад, что Александр быстро восстановился и все почти зажило. Думаю, что до Нового года будет на площадке», — сказал Фридзон «СЭ».

В субботу, 14 декабря, Овечкин впервые после травмы принял участие в командной тренировке. Позже на пресс-конференции главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что окончательное решение по поводу возможной поездки Овечкина в Даллас и Чикаго пока не принято.

Россиянин получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2), который прошел 19 ноября. Сообщалось, что он выбыл на срок от 4 до 6 недель.