У «Вашингтона» прервалась рекордная 10-матчевая гостевая победная серия в НХЛ

«Вашингтон» на выезде проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

До этого матча «Кэпиталз» выиграли 10 гостевых матчей подряд — рекордная серия в истории команды в НХЛ. До этого «Вашингтон» в последний раз уступил на выезде «Каролине». Игра проходила 4 ноября.

«Даллас» набрал 38 очков в 30 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции, «Вашингтон» с 44 очками лидирует на «Востоке».