Варламов признан лучшим игроком матча «Айлендерс» — «Вашингтон»
06:23
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроком матча регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» — «Вашингтон» (1:0). Первой звездой признан российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов. Россиянин отразил все 29 бросков по своим воротам.
Второй звездой стал нападающий Брок Нельсон, забросивший единственную шайбу в этой встрече. Замкнул тройку лучших вратарь «Кэпиталз» Витек Ванечек, который сделал 38 сэйвов.
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