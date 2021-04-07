Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроком матча регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» — «Вашингтон» (1:0). Первой звездой признан российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов. Россиянин отразил все 29 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий Брок Нельсон, забросивший единственную шайбу в этой встрече. Замкнул тройку лучших вратарь «Кэпиталз» Витек Ванечек, который сделал 38 сэйвов.