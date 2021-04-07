Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Питтсбург» (8:4). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой стал российский нападающий Артемий Панарин, который забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи. Второй звездой признан защитник Адам Фокс, набравший 3 (1+2) очка. Замкнул тройку лучших Мика Зибанежад, забросивший одну шайбу и сделавший голевую передачу.