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Панарин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Питтсбург»

07:00
7 апреля. «Рейнджерс» — «Питтсбург» — 8:4. Артемий Панарин празднует гол. Фото nhl.com
7 апреля. «Рейнджерс» — «Питтсбург» — 8:4. Артемий Панарин празднует гол. Фото nhl.com
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Питтсбург» (8:4). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой стал российский нападающий Артемий Панарин, который забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи. Второй звездой признан защитник Адам Фокс, набравший 3 (1+2) очка. Замкнул тройку лучших Мика Зибанежад, забросивший одну шайбу и сделавший голевую передачу.

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