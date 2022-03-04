Каменский о голах Овечкина, Кузнецова и Орлова: «Справляются с большим давлением и доказывают мастерство!»
Советник главного тренера сборной России по хоккею, вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру российских игроков «Вашингтона» в матче с «Каролиной» (4:0). Забитыми шайбами в этой встрече отличились Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
«Они весь сезон феерят. Наверное, тяжело сейчас, идет большое давление. Но они молодцы, справляются, выполняют свою работу на отлично, показывают достойный хоккей. Своим любимым делом доказывают мастерство в каждой игре. Получается ли у них таким образом отвечать тем людям, которые призывают их выгнать из НХЛ? Только своей работой могут показывать, что они профессионалы. Не надо обращать внимание на таких людей, спорт вне политики. Наши игроки должны делать свое дело и получать от хоккея удовольствие», — сказал Каменский «СЭ».
В следующей встрече «Вашингтон» на своем льду сыграет против «Сиэтла». Начало встречи запланировано на 6 марта в 03.00 по московскому времени.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|54
|37
|17
|79
|2
|Питтсбург
|56
|34
|22
|76
|3
|Рейнджерс
|54
|34
|20
|73
|4
|Вашингтон
|56
|29
|27
|67
|5
|Коламбус
|54
|28
|26
|57
|6
|Айлендерс
|51
|20
|31
|48
|7
|Нью-Джерси
|54
|19
|35
|43
|8
|Филадельфия
|54
|16
|38
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|54
|36
|18
|77
|2
|Тампа-Бэй
|53
|35
|18
|76
|3
|Торонто
|54
|35
|19
|74
|4
|Бостон
|55
|33
|22
|70
|5
|Детройт
|54
|24
|30
|54
|6
|Оттава
|53
|19
|34
|43
|7
|Баффало
|55
|17
|38
|42
|8
|Монреаль
|55
|14
|41
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|55
|40
|15
|84
|2
|Сент-Луис
|53
|32
|21
|70
|3
|Миннесота
|52
|32
|20
|67
|4
|Нэшвилл
|54
|30
|24
|64
|5
|Даллас
|53
|30
|23
|63
|6
|Виннипег
|54
|24
|30
|57
|7
|Чикаго
|55
|20
|35
|48
|8
|Аризона
|54
|15
|39
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|53
|32
|21
|71
|2
|Лос-Анджелес
|55
|29
|26
|65
|3
|Эдмонтон
|55
|30
|25
|64
|4
|Вегас
|55
|30
|25
|64
|5
|Анахайм
|56
|26
|30
|61
|6
|Ванкувер
|56
|27
|29
|60
|7
|Сан-Хосе
|54
|24
|30
|54
|8
|Сиэтл
|56
|17
|39
|39
|4.03
|03:00
|
Вашингтон – Каролина
|4 : 0
|4.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Питтсбург
|1 : 5
|4.03
|03:00
|
Филадельфия – Миннесота
|4 : 5
|4.03
|03:00
|
Флорида – Оттава
|3 : 0
|4.03
|03:30
|
Айлендерс – Ванкувер
|3 : 4
|4.03
|04:30
|
Чикаго – Эдмонтон
|4 : 3 ОТ
|4.03
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|2 : 1
|4.03
|05:00
|
Вегас – Бостон
|2 : 5
|4.03
|05:00
|
Калгари – Монреаль
|4 : 5 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|79
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|55
|78
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|54
|75
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|55
|38
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|51
|37
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|54
|35
|И
|КН
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|25
|1.95
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|35
|1.98
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|39
|2.11