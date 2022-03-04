Каменский о голах Овечкина, Кузнецова и Орлова: «Справляются с большим давлением и доказывают мастерство!»

Советник главного тренера сборной России по хоккею, вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру российских игроков «Вашингтона» в матче с «Каролиной» (4:0). Забитыми шайбами в этой встрече отличились Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

«Они весь сезон феерят. Наверное, тяжело сейчас, идет большое давление. Но они молодцы, справляются, выполняют свою работу на отлично, показывают достойный хоккей. Своим любимым делом доказывают мастерство в каждой игре. Получается ли у них таким образом отвечать тем людям, которые призывают их выгнать из НХЛ? Только своей работой могут показывать, что они профессионалы. Не надо обращать внимание на таких людей, спорт вне политики. Наши игроки должны делать свое дело и получать от хоккея удовольствие», — сказал Каменский «СЭ».

В следующей встрече «Вашингтон» на своем льду сыграет против «Сиэтла». Начало встречи запланировано на 6 марта в 03.00 по московскому времени.