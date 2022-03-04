Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:23

В «Вашингтоне» рассказали о невероятном давлении на Овечкина

Анна Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Geoff Burke, USA Today Sports

Генеральный менеджер клуба «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан заявил, что на российского капитана команды Александра Овечкина оказывалось невероятное давление в связи с ситуацией на Украине.

«Всем российским игрокам в лиге тяжело. На них оказывается серьезное давление, их призывают высказывать свои политические взгляды. Овечкин — хороший человек, он эмоциональный человек и принимает все близко к сердцу.

Я думаю, что на него оказывалось невероятное давление. Вы знаете, для нас важно, как мы его поддерживаем. Он был лицом нашей франшизы и лицом хоккея в этом районе, его семья выросла здесь, его дети родом отсюда», — приводит слова Маклеллана «РИА Новости» со ссылкой на Fox News. 

25 февраля Овечкин высказался о происходящем на Украине.

В ночь на 4 марта российский хоккеист забросил 33-ю шайбу в сезоне. Теперь на счету Овечкина 763 гола в 1251 матче НХЛ за карьеру. Он идет на 4-м месте в истории лиги.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220304/nkhl-1776537815.html
Александр Овечкин
Хоккей
КХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
4
4
Читайте также
Хруст в суставах: причины и способы лечения
Агент Селюк заявил, что санкции научат работать менеджеров и скаутов в России, а футболисты будут зарабатывать гораздо меньше
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каменский о голах Овечкина, Кузнецова и Орлова: «Справляются с большим давлением и доказывают мастерство!»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 54 37 17 79
2 Питтсбург 56 34 22 76
3 Рейнджерс 54 34 20 73
4 Вашингтон 56 29 27 67
5 Коламбус 54 28 26 57
6 Айлендерс 51 20 31 48
7 Нью-Джерси 54 19 35 43
8 Филадельфия 54 16 38 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 54 36 18 77
2 Тампа-Бэй 53 35 18 76
3 Торонто 54 35 19 74
4 Бостон 55 33 22 70
5 Детройт 54 24 30 54
6 Оттава 53 19 34 43
7 Баффало 55 17 38 42
8 Монреаль 55 14 41 35
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 55 40 15 84
2 Сент-Луис 53 32 21 70
3 Миннесота 52 32 20 67
4 Нэшвилл 54 30 24 64
5 Даллас 53 30 23 63
6 Виннипег 54 24 30 57
7 Чикаго 55 20 35 48
8 Аризона 54 15 39 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 53 32 21 71
2 Лос-Анджелес 55 29 26 65
3 Эдмонтон 55 30 25 64
4 Вегас 55 30 25 64
5 Анахайм 56 26 30 61
6 Ванкувер 56 27 29 60
7 Сан-Хосе 54 24 30 54
8 Сиэтл 56 17 39 39
Результаты / календарь
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
4.03 03:00
Вашингтон – Каролина
 4 : 0
4.03 03:00
Тампа-Бэй – Питтсбург
 1 : 5
4.03 03:00
Филадельфия – Миннесота
 4 : 5
4.03 03:00
Флорида – Оттава
 3 : 0
4.03 03:30
Айлендерс – Ванкувер
 3 : 4
4.03 04:30
Чикаго – Эдмонтон
 4 : 3 ОТ
4.03 05:00
Аризона – Колорадо
 2 : 1
4.03 05:00
Вегас – Бостон
 2 : 5
4.03 05:00
Калгари – Монреаль
 4 : 5 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 79
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 55 78
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 54 75
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 55 38
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 51 37
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 54 35
И КН
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 25 1.95
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 35 1.98
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 39 2.11
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости