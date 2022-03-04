В «Вашингтоне» рассказали о невероятном давлении на Овечкина

Генеральный менеджер клуба «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан заявил, что на российского капитана команды Александра Овечкина оказывалось невероятное давление в связи с ситуацией на Украине.

«Всем российским игрокам в лиге тяжело. На них оказывается серьезное давление, их призывают высказывать свои политические взгляды. Овечкин — хороший человек, он эмоциональный человек и принимает все близко к сердцу.

Я думаю, что на него оказывалось невероятное давление. Вы знаете, для нас важно, как мы его поддерживаем. Он был лицом нашей франшизы и лицом хоккея в этом районе, его семья выросла здесь, его дети родом отсюда», — приводит слова Маклеллана «РИА Новости» со ссылкой на Fox News.

25 февраля Овечкин высказался о происходящем на Украине.

В ночь на 4 марта российский хоккеист забросил 33-ю шайбу в сезоне. Теперь на счету Овечкина 763 гола в 1251 матче НХЛ за карьеру. Он идет на 4-м месте в истории лиги.