В Госдуме отреагировали на призыв болельщиков не допустить возвращения Овечкина в США

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на требование американских болельщиков не допустить возвращения форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в США.

«Он приехал в свою страну. Понятно, что будут такие высказывания. Этот ажиотаж создается специально. Думаю, это заявление не от болельщиков «Вашингтона», а от других. Они понимают, если его не будет, то команда будет хуже играть. Пока политических заявлений мы не видим», — сказала Журова «СЭ».

18 мая стало известно, что Овечкин вернулся в Россию к своей семье после того, как «Вашингтон» проиграл «Флориде» (2-4) в первом раунде плей-офф НХЛ и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.