Американские болельщики призвали не допустить возвращения Овечкина в США

Американцы требуют не допустить возвращения Овечкина в США

Американцы требуют не допустить возвращения форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в США.

Журналист Washington Post Барри Сврлуга опубликовал в Twitter пост, в котором представил материал про российского хоккеиста. Под ним пользователи разместили комментарии, в которых призывали правительство США не допускать возвращения Овечкина в страну.

Некоторые из комментариев пользователей:

«Я бы хотел, чтобы его выслали из США»;

«Этот человек лишен мужества»;

«Пусть отменят его визу»;

«Овечкину нельзя позволять вернуться в США или Канаду. Он предатель»;

«Надеюсь, что он останется там навсегда»;

«Ови — плохой человек. Я рад, что не являюсь фанатом «Кэпс», и нет необходимости искать оправдание для его поддержки».

18 мая стало известно, что Овечкин вернулся в Россию к своей семье после того, как «Вашингтон» проиграл «Флориде» (2-4) в первом раунде плей-офф НХЛ и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.