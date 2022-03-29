«Сиэтл» впервые победил «Лос-Анджелес» в НХЛ

«Сиэтл» обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Для «Кракена», который дебютировал в НХЛ в нынешнем сезоне, это первая победа над «Кингз» в истории. Новичок чемпионата ранее уступил сопернику в двух очных встречах.

Первой звездой матча признан защитник «Сиэтла» Винс Данн, на счету которого две результативные передачи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Сиэтл» — 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)

Голы: Веннберг — 8 (Донато, Данн), 0:14 — 0:1. Калиев — 13 (бол., Кемпе, Арвидссон), 5:23 — 1:1. Ларссон — 6 (Данн), 8:24 — 1:2. Раск — 6 (Гурд, Кулман), 33:55 — 1:3. Эберле — 16, 47:05 — 1:4. Маккэн — 24 (Гики, Олексяк), 47:34 — 1:5. Спронг — 11 (Шиэн, Донской), 52:13 — 1:6.

Вратари: Петерсен — Дриджер.

Штраф: 7 — 7.

Броски: 37 (9+11+17) — 38 (13+10+15).

29 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.