Таблица лучших снайперов сезона в НХЛ: Овечкин отстает от Драйзайтля на шесть голов

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (6:1) забил гол. Это позволило 26-летнему немецкому форварду выйти на первое место в списке лучших снайперов лиги этого сезона.

Теперь у Драйзайтля 48 голов. Столько же у Остона Мэттьюса из «Торонто». Замыкает тройку нападающий «Торонто» Крис Крайдер, у которого 44 шайбы.

На четвертом месте идет российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Он не смог отличиться в прошедшей игре с «Каролиной» (1:6) и теперь отстает от лидера на шесть голов (42 шайбы).

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 48 шайб в 67 матчах

2. Остон Мэттьюс («Торонто») — 48 шайб в 60 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 44 шайбы в 66 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 42 шайбы в 66 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 41 шайба в 67 матчах