Сергачев о 53 сэйвах Василевского: «Игра вратаря уровня Зала славы»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев прокомментировал игру вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (7:4).

Россиянин отразил 53 броска из 57 и был признан первой звездой матча.

«Очередная игра уровня Зала славы от вратаря уровня Зала славы. Я всегда ему говорил об этом и это при то, что ему всего 28 лет. Он играл превосходно», — цитирует Сергачева SPORTSNET.

«Тампа» прервала 8-матчевую победную серию «Эдмонтона». «Ойлерз» с 27 очками занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Тампа» набрала 33 очка и занимает 9-ю строчку таблицы «Востока».