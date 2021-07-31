Российский вратарь НХЛ необычно описал впечатления от романа «Мастер и Маргарита»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин в интервью «СЭ» рассказал о том, как он проводит свободное время, и о своих впечатлениях от романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

— Что для вас было самым трудным в этом сезоне?

— В НХЛ — расписание, которое отличается от нашего. Первую половину дня проводишь на стадионе, но вторую предоставлен сам себе. А учитывая пандемию и рекомендации для хоккеистов, получается, что сидишь один дома и никуда не можешь выйти. Когда находишься в одиночестве, то много думаешь, а если еще что-то не получается на работе, то начинаешь загоняться. Это было самое непростое время. К счастью, во время сезона времени на это меньше, ты постоянно занят.

— Михаил Мальцев оказался в похожей ситуации в «Бингхэмптоне», да еще и город маленький, русских ребят нет. В итоге теперь здорово научился играть в приставку. Вы тоже стали специалистом по компьютерным играм?

— Не могу играть в компьютерные игры, так как очень сильно устают глаза, а это потом сказывается на основной работе. Даже книги трудно читать по этой же причине. Но открыл для себя аудиокниги. Причем я понял, что в это время никак нельзя отвлекаться. Раньше мог что-то одновременно делать, но потом поймал себя на том, что вообще не помнил, о чем шла речь. Сейчас сажусь за прослушивание, ни на что не отвлекаясь.

— Что понравилось из последнего?

— Задавал себе вопрос: а под чем был Михаил Булгаков, когда писал «Мастера и Маргариту»?

— Не понравилось?

— Понравилось, но очень необычно. Когда они там на метлах полетели, я еще подумал, что это такое слушаю вообще. Но затем пришло приятное послевкусие от книги.

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