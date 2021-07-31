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Нападающий Кивиранта продлил контракт с «Далласом»

21:07
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Нападающий «Далласа Йоэль Кивиранта продлил контракт с «Далласом». Новое соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.

Зарплата 25-летнего финна составит чуть более 1 миллиона долларов за сезон.

В прошлом сезоне он набрал 11 (6+5) очков в 26 матчах регулярного чемпионата.

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Иван Шитик все материалы автора

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