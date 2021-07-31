Нападающий Кивиранта продлил контракт с «Далласом»

Нападающий «Далласа Йоэль Кивиранта продлил контракт с «Далласом». Новое соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.

?? KIVIIIIIIIII! He's BACK!



We have signed Joel Kiviranta to a 2-year contract through the 2022-23 season.



? https://t.co/f7L45rhNjZ pic.twitter.com/33E2qQmlX2 — Dallas Stars (@DallasStars) July 31, 2021

Зарплата 25-летнего финна составит чуть более 1 миллиона долларов за сезон.

В прошлом сезоне он набрал 11 (6+5) очков в 26 матчах регулярного чемпионата.