Нападающий Кивиранта продлил контракт с «Далласом»
21:07
Нападающий «Далласа Йоэль Кивиранта продлил контракт с «Далласом». Новое соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.
Зарплата 25-летнего финна составит чуть более 1 миллиона долларов за сезон.
В прошлом сезоне он набрал 11 (6+5) очков в 26 матчах регулярного чемпионата.
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