Овечкин забил первый гол в сезоне. Он в шаге от седьмого места по голам в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (2:1, первый период). Для россиянина этот гол стал первым в сезоне.

Ему ассистировал нападающий Евгений Кузнецов. Для центрфорварда это первое очко в нынешнем сезоне.

Гол стал 707-м для Овечкина за карьеру в НХЛ. Он в одном шаге от седьмого в истории снайпера лиги, Майка Гартнера.

Ранее «Кэпиталз» дважды победили «Баффало» (6:4 и 2:1). Овечкин сделал две передачи в стартовой игре.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Питтсбург» — «Вашингтон».