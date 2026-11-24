Панарин продлил свою результативную серию против «Монреаля» до 16 матчей

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин сделал результативную передачу в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (2:1).

Как сообщает пресс-служба лиги, 35-летний россиянин продлил свою результативную серию против «Монреаля» до 16 матчей. Единственный другой игрок, у кого была результативная серия длиной не менее 15 матчей против «Канадиенс», — Жильбер Перро (17 матчей).

У Панарина есть как минимум 1 очко в каждом из последних 16 матчей против «Монреаля». Он делит с Мэттью Ткачаком (16 матчей против «Коламбуса») третью по длине действующую результативную серию против одной франшизы среди игроков НХЛ. Единственные, у кого серии длиннее, — Коннор Макдэвид (18 матчей против «Нэшвилла») и Леон Драйзайтль (20 матчей против «Чикаго»).

В сезоне-2026/27 в 18 матчах Панарин набрал 20 (8+12) очков.