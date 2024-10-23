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Сегодня, 11:42

Сушинский оценил форму Панарина на старте сезона: «Артемий доказывает, что он отличный снайпер»

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Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский в разговоре с «СЭ» оценил форму нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Я очень рад за Артемия и за то, что он в такой форме. В принципе Артемий всегда доказывал и доказывает, что он отличный снайпер», — сказал Сушинский «СЭ».

После победы над «Монреаль Канадиенс» (7:2), где нападающий отметился результативной передачей, на счету Панарина 13 (6+7) очков в 6 стартовых матчах сезона. Россиянин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков в 6 стартовых матчах.

В следующем матче «Рейнджерс» 25 октября сыграют дома с «Флоридой», «Монреаль» 27 октября дома встретится с «Тампой».

Денис Сафронов

Артемий Панарин
Максим Сушинский
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 6 5 1 11
2 Нью-Джерси 9 5 4 11
3 Вашингтон 5 4 1 8
4 Питтсбург 8 3 5 7
5 Каролина 5 3 2 6
6 Коламбус 6 3 3 6
7 Айлендерс 6 2 4 6
8 Филадельфия 6 1 5 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 8 4 4 9
2 Тампа-Бэй 6 4 2 8
3 Оттава 6 4 2 8
4 Торонто 7 4 3 8
5 Бостон 7 3 4 7
6 Баффало 8 3 5 7
7 Детройт 6 3 3 6
8 Монреаль 7 2 5 5
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 6 6 0 12
2 Миннесота 6 4 2 10
3 Даллас 7 5 2 10
4 Юта 7 4 3 9
5 Сент-Луис 7 4 3 8
6 Колорадо 7 3 4 6
7 Чикаго 7 2 5 5
8 Нэшвилл 6 1 5 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 6 5 1 11
2 Вегас 7 4 3 9
3 Ванкувер 6 3 3 8
4 Лос-Анджелес 7 3 4 8
5 Сиэтл 7 4 3 8
6 Анахайм 6 3 3 7
7 Эдмонтон 7 2 5 5
8 Сан-Хосе 7 0 7 2
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Филадельфия – Вашингтон
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Флорида – Миннесота
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Нью-Джерси – Тампа-Бэй
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Баффало – Даллас
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23.10 02:15
Монреаль – Рейнджерс
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 6 : 2
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Чикаго – Ванкувер
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Калгари – Питтсбург
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 2 : 3 ОТ
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