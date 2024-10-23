Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по очкам в шести стартовых матчах сезона

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин установил рекорд результативности команды в шести стартовых матчах сезона.

23 октября 32-летний россиянин отметился голевой передачей в матче против «Монреаля» (7:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Теперь на счету Панарина 13 (6+7) очков в шести стартовых играх сезона.

Ранее сам Панарин, а также Род Гилберт и Рон Грешнер набирали максимум 12 очков в шести первых встречах сезона.