Кросби поднялся на 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби сделал дубль и отдал одну результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

Теперь у 36-летнего канадца 1533 очка за всю карьеру в лиге — 567 шайб и 966 голевых пасов.

Кросби вышел на 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, сравнявшись с Марком Рекки.

Ближайшим преследователем Кросби из действующих игроков является российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, занимаюший 16-е место. У него 1501 (827+674) очко за всю карьеру в НХЛ.

Рекорд по числу набранных очков в истории лиги принадлежит Уэйну Гретцки, у которого 2857 (894+1963) очков.