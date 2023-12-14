Малкин вышел на пятое место по голевым передачам в истории НХЛ среди европейцев

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал результативную передачу в середине второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

Это 885-й голевой пас россиянина в лиге (с учетом регулярного чемпионата и плей-офф).

Малкин сравнялся с Хенриком Седином и поднялся на пятое место по результативным передачам в истории НХЛ среди европейских хоккеистов.

Рекорд по голевым пасам в лиге среди европейцев принадлежит Яромиру Ягру (1278). Второе место занимает Стэн Микита (1017), на третьем месте — Никлас Лидстрем (1007), четвертый — Яри Курри (924).