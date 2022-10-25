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Сегодня, 00:13

«Колорадо» подтвердил вызов Мальцева из АХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Колорадо Иглз» Михаил Мальцев вызван в «Колорадо», сообщает официальный Twitter клуба.

В обратном направлении проследовал форвард Джейсон Мегна. Ранее Мальцев сообщил, что его вызвали в «Эвеланш» на матч с «Рейнджерс».

24-летний россиянин в текущем сезоне АХЛ провел 4 матча и отдал 4 результативные передачи.

«Колорадо» сыграет в гостях с «Рейнджерс» 26 октября, с «Нью-Джерси» 29-го и с «Айлендерс» 30-го числа.

Михаил Мальцев
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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Валерий Ничушкин

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Колорадо

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Эдмонтон

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И Г
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Тампа-Бэй

 6 7
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Баффало

5 6
И КН
Крэйг Андерсон

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Баффало

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Джейк Эттингер

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