«Колорадо» подтвердил вызов Мальцева из АХЛ

Форвард «Колорадо Иглз» Михаил Мальцев вызван в «Колорадо», сообщает официальный Twitter клуба.

В обратном направлении проследовал форвард Джейсон Мегна. Ранее Мальцев сообщил, что его вызвали в «Эвеланш» на матч с «Рейнджерс».

24-летний россиянин в текущем сезоне АХЛ провел 4 матча и отдал 4 результативные передачи.

«Колорадо» сыграет в гостях с «Рейнджерс» 26 октября, с «Нью-Джерси» 29-го и с «Айлендерс» 30-го числа.