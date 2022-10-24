Защитники «Ванкувера» Хьюз и Дермотт пропустят ближайшие матчи команды
Защитники «Ванкувера» Куинн Хьюз и Трэвис Дермотт из-за травм пропустят ближайшие матчи команды, сообщает пресс-служба команды.
Также повреждения получили защитник Райли Стиллман и нападающий Брок Бесер.
В прошлом матче «Кэнакс» на домашнем льду проиграли «Баффало» (1:5). Серия поражений команды на старте чемпионата продлилась до шести матчей подряд.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|5
|4
|1
|9
|2
|Филадельфия
|6
|4
|2
|8
|3
|Каролина
|5
|3
|2
|7
|4
|Рейнджерс
|6
|3
|3
|7
|5
|Нью-Джерси
|5
|3
|2
|6
|6
|Вашингтон
|6
|3
|3
|6
|7
|Коламбус
|7
|3
|4
|6
|8
|Айлендерс
|6
|2
|4
|4
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|6
|5
|1
|10
|2
|Флорида
|6
|4
|2
|9
|3
|Баффало
|5
|4
|1
|8
|4
|Детройт
|5
|3
|2
|8
|5
|Торонто
|6
|4
|2
|8
|6
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|7
|Тампа-Бэй
|6
|3
|3
|6
|8
|Монреаль
|6
|3
|3
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|5
|4
|1
|9
|2
|Колорадо
|6
|3
|3
|7
|3
|Сент-Луис
|3
|3
|0
|6
|4
|Чикаго
|5
|3
|2
|6
|5
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|5
|6
|Виннипег
|5
|2
|3
|4
|7
|Миннесота
|5
|1
|4
|3
|8
|Аризона
|5
|1
|4
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|5
|4
|1
|8
|2
|Вегас
|6
|4
|2
|8
|3
|Сиэтл
|7
|2
|5
|6
|4
|Лос-Анджелес
|7
|3
|4
|6
|5
|Эдмонтон
|5
|2
|3
|4
|6
|Сан-Хосе
|8
|2
|6
|4
|7
|Анахайм
|6
|1
|5
|3
|8
|Ванкувер
|6
|0
|6
|2
Результаты / календарь
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30.10
|25.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|- : -
|25.10
|02:00
|
Оттава – Даллас
|- : -
|25.10
|03:00
|
Виннипег – Сент-Луис
|- : -
|25.10
|03:00
|
Эдмонтон – Питтсбург
|- : -
|25.10
|05:00
|
Вегас – Торонто
|- : -
|25.10
|05:30
|
Ванкувер – Каролина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|6
|12
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|6
|11
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|5
|10
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|6
|7
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|6
|6
|
|
Алекс Так
Баффало
|5
|6
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|4
|1.25
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|3
|1.65
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