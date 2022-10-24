Защитники «Ванкувера» Хьюз и Дермотт пропустят ближайшие матчи команды

Защитники «Ванкувера» Куинн Хьюз и Трэвис Дермотт из-за травм пропустят ближайшие матчи команды, сообщает пресс-служба команды.

Также повреждения получили защитник Райли Стиллман и нападающий Брок Бесер.

В прошлом матче «Кэнакс» на домашнем льду проиграли «Баффало» (1:5). Серия поражений команды на старте чемпионата продлилась до шести матчей подряд.