Партнер Овечкина по «Вашингтону»: «Ови по-особенному ведет себя и в раздевалке»
Нападающий «Кэпиталз» Итен Фрэнк в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, какой форвард команды Александр Овечкин вне льда.
— Каков он для вас, дебютанта, вне льда?
— Ледовая часть айсберга, которая видна зрителям, — это, конечно, его голы, и за этим классно смотреть, тем более что это никогда не кончается. А за пределами площадки самое памятное для меня, что он делал, — это один момент на поле для гольфа. Hole-in-one («попадание в лунку с первого удара», или эйс, уникальный удар для гольфа). Некоторые парни до сих пор крутят это видео, поражаясь и смеясь, как такое вообще возможно. Ведь до того он никогда не играл в гольф (по словам Овечкина, он посмотрел несколько уроков Тайгера Вудса и «попробовал ударить как он». А владелец «Кэпс» Тед Леонсис попросил его после этого «не бросать его каждодневную работу». — Прим. И.Р.)!
По-особенному Ови ведет себя и в раздевалке. Допустим, перерыв, мы проигрываем или не показываем тот хоккей, на который способны. Настроение паршивое. Тут он говорит буквально пару слов — и ты прямо видишь, как это настроение меняется. Каким-то образом он способен вносить в команду спокойствие, причем для каждого. И напоминать, что мы должны работать все вместе. Его принцип — not too high, not too low («не слишком высоко, не слишком низко»). Все должно быть ровно, без эмоциональных перепадов — и это приведет к результату.
Ждите новые проекты с Ови — на сайте Великой погони.
18+. Реклама. Рекламодатель ООО "ФОНКОР". ИНН 7726752148
2VfnxxsmTfW
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|81
|51
|30
|111
|2
|Каролина
|81
|47
|34
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|81
|39
|42
|87
|5
|Рейнджерс
|81
|38
|43
|83
|6
|Айлендерс
|81
|35
|46
|82
|7
|Питтсбург
|81
|33
|48
|78
|8
|Филадельфия
|81
|33
|48
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|81
|51
|30
|106
|2
|Тампа-Бэй
|81
|47
|34
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|81
|44
|37
|95
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|81
|39
|42
|85
|7
|Баффало
|81
|35
|46
|77
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|81
|48
|33
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|81
|40
|41
|94
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|17.04
|02:00
|
Виннипег – Анахайм
|2 : 1 ОТ
|17.04
|02:00
|
Монреаль – Каролина
|4 : 2
|17.04
|02:30
|
Нью-Джерси – Детройт
|2 : 5
|17.04
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|5 : 1
|17.04
|05:00
|
Ванкувер – Вегас
|1 : 4
|17.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|0 : 3