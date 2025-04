Партнер Овечкина по «Вашингтону»: «Ови по-особенному ведет себя и в раздевалке»

Нападающий «Кэпиталз» Итен Фрэнк в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, какой форвард команды Александр Овечкин вне льда.

— Каков он для вас, дебютанта, вне льда?

— Ледовая часть айсберга, которая видна зрителям, — это, конечно, его голы, и за этим классно смотреть, тем более что это никогда не кончается. А за пределами площадки самое памятное для меня, что он делал, — это один момент на поле для гольфа. Hole-in-one («попадание в лунку с первого удара», или эйс, уникальный удар для гольфа). Некоторые парни до сих пор крутят это видео, поражаясь и смеясь, как такое вообще возможно. Ведь до того он никогда не играл в гольф (по словам Овечкина, он посмотрел несколько уроков Тайгера Вудса и «попробовал ударить как он». А владелец «Кэпс» Тед Леонсис попросил его после этого «не бросать его каждодневную работу». — Прим. И.Р.)!

По-особенному Ови ведет себя и в раздевалке. Допустим, перерыв, мы проигрываем или не показываем тот хоккей, на который способны. Настроение паршивое. Тут он говорит буквально пару слов — и ты прямо видишь, как это настроение меняется. Каким-то образом он способен вносить в команду спокойствие, причем для каждого. И напоминать, что мы должны работать все вместе. Его принцип — not too high, not too low («не слишком высоко, не слишком низко»). Все должно быть ровно, без эмоциональных перепадов — и это приведет к результату.

