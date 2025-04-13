Овечкин: «Перед началом сезона думал, что будет хорошо забросить хотя бы 20 шайб»

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о том, когда впервые он начал задумываться о том, что сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Думаю, когда осталось пять или шесть голов. Нет, серьезно. Перед началом сезона я думал, что если заброшу около 20 шайб, то будет хорошо. Слава богу, что у нас отличная команда, которая пасует мне и дает забивать в пустые (Смеется.) Мои партнеры проделывают огромную работу. Без всей поддержки, которую парни мне оказывают и оказывали раньше, рекорда никогда бы не случилось», — сказал Овечкин в интервью Monumental Sports Network.

В воскресенье, 6 апреля, 39-летний россиянин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (1:4), которая стала для него 895-й в лиге. Овечкин опередил Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд НХЛ. В этом сезоне форвард провел 62 матча, забив 42 гола и отдав 28 результативных передач.

Ранее капитан «Вашингтона» пошутил, что может подписать еще один 13-летний контракт с «Кэпиталз». Форвард выступает за команду с 2005 года. Вместе с ней он стал обладателем Кубка Стэнли-2018.

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