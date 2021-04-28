36 сэйвов Василевского и 2 очка Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Чикаго»
05:39
«Тампа» обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:4). «Лайтнинг» одержали третью победу кряду.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 из 40 бросков по своим воротам. Его одноклубник и соотечественник Михаил Сергачев отметился двумя голевыми передачами. Он был признан второй звездой встречи.
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