36 сэйвов Василевского и 2 очка Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Чикаго»

«Тампа» обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:4). «Лайтнинг» одержали третью победу кряду.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 из 40 бросков по своим воротам. Его одноклубник и соотечественник Михаил Сергачев отметился двумя голевыми передачами. Он был признан второй звездой встречи.