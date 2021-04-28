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Бобровский сделал 17 сэйвов в победном матче «Флориды» против «Нэшвилла»

05:47
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«Нэшвилл» на своем льду проиграл «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:7).

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отыграл первые два периода. За 40 минут игрового времени он сделал 17 сэйвов и пропустил 4 шайбы.

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