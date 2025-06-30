Ткач-Ткаченко примет участие в лагере развития «Юты»

Вратарь системы «Салавата Юлаева» Иван Ткач-Ткаченко примет участие в лагере развития «Юты», сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее 18-летний россиянин был выбран «Ютой» на драфте под 142-м общим номером.

В минувшем сезоне Ткач-Ткаченко провел за «Толпар» 42 матча в МХЛ, в которых дважды сыграл на ноль и отразил 90,7 процента бросков при коэффициенте надежности 3.02.