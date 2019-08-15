Матерухин останется на просмотре в минском «Динамо»

Минское «Динамо» продлило пробный контракт с нападающим Александром Матерухиным. В составе команды он примет участие на Кубке Салея, сообщает официальный сайт минчан.

В прошедшем сезоне 37-летний нападающий выступал в чемпионате Высшей хоккейной лиги за «Югру» и в 49 матчах набрал 35 (12+23) очков.

В Континентальной хоккейной лиге нападающий защищал цвета украинского «Донбасса» и минского «Динамо».