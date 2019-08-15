Матерухин останется на просмотре в минском «Динамо»
15 августа 2019, 16:54
Минское «Динамо» продлило пробный контракт с нападающим Александром Матерухиным. В составе команды он примет участие на Кубке Салея, сообщает официальный сайт минчан.
В прошедшем сезоне 37-летний нападающий выступал в чемпионате Высшей хоккейной лиги за «Югру» и в 49 матчах набрал 35 (12+23) очков.
В Континентальной хоккейной лиге нападающий защищал цвета украинского «Донбасса» и минского «Динамо».
Дополнительная информация
https://hcdinamo.by/news/sobytiya/prodlen-prosmotr-aleksandra-materukhina/