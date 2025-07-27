Защитник «Металлурга» Яковлев объяснил мотивы проекта «Уральская классика»

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал проведение «Уральской классики. Лето» в Магнитогорске. В благотворительном футбольном матче приняли участие известные хоккеисты, блогеры и звезды шоу-бизнеса.

— Можно рассматривать это как часть предсезонной подготовки. Скоро уже выйдем на подготовку с командой. Счет сегодня — не главное. На мероприятие приехали олимпийские чемпионы, именитые спортсмены, медиаперсоны. Главное сегодня — собраться и подарить праздник болельщикам. Мы адресно помогаем тяжелобольным детям, собрали определенную сумму и в конце вечера вручим ее, — сказал Яковлев журналистам.