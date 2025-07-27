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Защитник «Металлурга» Яковлев объяснил мотивы проекта «Уральская классика»

Михаил Скрыль
Корреспондент

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал проведение «Уральской классики. Лето» в Магнитогорске. В благотворительном футбольном матче приняли участие известные хоккеисты, блогеры и звезды шоу-бизнеса.

— Можно рассматривать это как часть предсезонной подготовки. Скоро уже выйдем на подготовку с командой. Счет сегодня — не главное. На мероприятие приехали олимпийские чемпионы, именитые спортсмены, медиаперсоны. Главное сегодня — собраться и подарить праздник болельщикам. Мы адресно помогаем тяжелобольным детям, собрали определенную сумму и в конце вечера вручим ее, — сказал Яковлев журналистам.

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Панин: «Уральская классика», да, это бренд»

Стала известна сумма, собранная на благотворительном матче Яковлева и Панина для помощи детям
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4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
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3 Лада 0 0 0 0
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5 Северсталь 0 0 0 0
6 СКА 0 0 0 0
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5.09 00:00 Спартак – Торпедо НН - : -
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