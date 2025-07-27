Стала известна сумма, собранная на благотворительном матче Яковлева и Панина для помощи детям

27 июля в Магнитогорске прошел благотворительный футбольный матч «Уральская классика. Лето». Его организаторами выступили защитники «Металлурга» и «Салавата Юлаева» — Егор Яковлев и Григорий Панин. В игре приняли участие известные спортсмены, блогеры и звезды шоу-бизнеса.

Часть вырученных по итогам мероприятия средств направят на помощь тяжелобольным детям. Стало известно, что 1 миллион рублей получит Марк Захаров, страдающий от редкого онкологического заболевания.