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В «Ладе» отреагировали на слухи о возможном снятии с КХЛ

Константин Белов
Корреспондент
В «Ладе» отреагировали на слухи о том, что команда может сняться с КХЛ.
Фото ХК «Лада»

В пресс-службе «Лады» прокомментировали «СЭ» слухи о том, что клуб может сняться с участия в КХЛ в сезоне-2026/27.

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что боссы клуба решили сняться с чемпионата из-за проблем с финансированием.

«Никаких комментариев нет. Впервые слышим данную новость», — сказали «СЭ» в тольяттинском клубе.

В сезоне-2025/26 «Лада» заняла десятое место в таблице Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ с 47 очками в 68 матчах и не прошла в плей-офф.

«Лада» вернулась в КХЛ в сезоне-2023/24. До этого клуб не выступал в лиге с 2018 года.

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Восточная конференция И В П О
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Западная конференция И В П О
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2 Динамо Мн 0 0 0 0
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5.09 00:00 СКА – Лада - : -
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