В «Ладе» отреагировали на слухи о возможном снятии с КХЛ

В пресс-службе «Лады» прокомментировали «СЭ» слухи о том, что клуб может сняться с участия в КХЛ в сезоне-2026/27.

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что боссы клуба решили сняться с чемпионата из-за проблем с финансированием.

«Никаких комментариев нет. Впервые слышим данную новость», — сказали «СЭ» в тольяттинском клубе.

В сезоне-2025/26 «Лада» заняла десятое место в таблице Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ с 47 очками в 68 матчах и не прошла в плей-офф.

«Лада» вернулась в КХЛ в сезоне-2023/24. До этого клуб не выступал в лиге с 2018 года.